Si è concluso in questi giorni il progetto “Park Care” alla Cittadella della Salute con l’obiettivo di far rivivere il parco di via Romagna.

Nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), gestiti e finanziati dal Comune di Cagliari – assessorato Politiche sociali, benessere e famiglia, l’associazione Legambiente in collaborazione con la ASL di Cagliari ha elaborato il progetto, che ha coinvolto 20 beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il team ha realizzato attività volte alla manutenzione del verde, cura e arredo degli spazi pubblici rivolti agli utenti dei Servizi socio sanitari della Cittadella della Salute. Sono stati sistemati aiuole e spazi verdi e restituito, così, il parco alla città e ai suoi abitanti.

“Ancora una volta – sostiene l’assessore del Comune di Cagliari Viviana Lantini – la collaborazione tra istituzioni e l’apporto di idee del Terzo settore, ha reso possibile la realizzazione di un progetto utile alla nostra città, coinvolgendo attivamente persone beneficiarie del RdC che fanno così esperienza di inclusione e partecipazione. Il progetto nasce dalla necessità di rendere vivibili aree sanitarie per consentire ai nostri cittadini di beneficiare di uno spazio verde, rivitalizzato e reso fruibile della Cittadella della Salute”.

“La finalità del progetto è quella di sviluppare le competenze civiche e le diverse soft skills che permettono a coloro che si trovano in uno stato di bisogno di migliorare la loro condizione socio-lavorativa, da un lato accrescendo il loro curriculum professionale dall’altro rendendo un servizio a tutta la comunità”, spiega il presidente di Legambiente Ahmed Naciri.

“L’iniziativa mira, inoltre, a migliorare la qualità ambientale attraverso attività che rendano più accoglienti, decorosi ed ospitali gli spazi del territorio a vantaggio di tutta la popolazione del territorio – commenta Gianni Salis, direttore del Distretto Area Vasta della ASL di Cagliari – rendendo allo stesso tempo migliore la qualità dei servizi erogati dalla Azienda Sanitaria in un processo di sensibilizzazione dei cittadini nel rispetto dell’ambiente e della sua tutela. La Cittadella della Salute ospita svariati servizi amministrativi e socio sanitari della ASL di Cagliari: l’accoglienza e l’ospitalità sono parte integrante della qualità del servizio erogato e contribuiscono al benessere dei pazienti”.

In occasione del mese del Benessere Psicologico, i beneficiari del progetto hanno realizzato, all’interno del parco, una panchina di colore azzurro volta a simboleggiare l’importanza dalla promozione della salute tra cittadini secondo la definizione fornita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”, che verrà inaugurata nella giornata del 4 novembre.

