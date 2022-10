“Chi sperava che la priorità del governo Meloni sarebbe stata affrontare il caro bollette, la pandemia energetica o l’inflazione, sostenendo così famiglie e imprese, si sveglia oggi con una brutta sorpresa. Le priorità della destra sono invece i condoni fiscali e criticare apertamente i pagamenti digitali per alzare il tetto del contante in modo da premiare chi va in giro a fare pagamenti con 10mila euro di banconote in una valigetta, tutte proposte fatte dalla destra nelle ultime ore e da inserire nella prossima legge di bilancio“. Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook la deputata e vicepresidente dei Cinque Stelle Alessandra Todde.

“E tutto questo – aggiunge Todde – in un Paese come il nostro che anche quest’anno registrerà 100 miliardi di evasione fiscale. Anche un recente studio di Bankitalia certifica che alzare il tetto del contante aiuta l’evasione. Cosa dite alle persone oneste che pagano le tasse e che rispettano le leggi, alle migliaia di imprenditrici e imprenditori e che regolarmente versano i soldi allo Stato? Cosa insegniamo ai nostri figli o nipoti? O ai cittadini delusi dai soliti regali ai più furbi? A tutto questo noi ci opporremo fortemente”.

“Non vogliamo favorire malaffare e corruzione. La nostra priorità è aiutare imprese, lavoratrici, lavoratori e famiglie che non sanno come pagare la prossima bolletta, il prossimo affitto, la prossima spesa. La maggioranza degli italiani, le persone comuni. Quelle che di solito non vanno in giro con 10mila euro in contanti”, conclude l’esponente Cinque Stelle.

