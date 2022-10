Valencia è la Capitale verde europea 2024. La città andalusa ha superato Cagliari nelle preferenze della Commissione Europea, secondo quanto annunciato a Grenoble.

Il titolo è stato attribuito da una giuria di cinque esperti sulla base di dodici parametri: qualità dell’aria, inquinamento acustico, rifiuti, acqua, natura e biodiversità, uso sostenibile del suolo, crescita verde ed eco-innovazione, mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, mobilità urbana sostenibile, energia e governance.

Cagliari ha ricevuto due voti, mentre Valencia i tre decisivi.

Cagliari ha sognato fortemente la possibilità di potersi fregiare della dicitura “capitale europea del verde” che avrebbe avuto una ricaduta sociale ed economica rilevante.

“Essere arrivati in finale è stato importante e per noi un successo”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu. “Significa che stiamo facendo bene. Ovviamente abbiamo l’amaro in bocca. Ma questo risultato è uno stimolo a fare ancora meglio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it