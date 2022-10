Arriva anche al Teatro Massimo di Cagliari lo spettacolo “Giulietta e Romeo”, dove a interpretare la giovane innamorata sarà la ballerina Carola Puddu, 21enne di Selargius, molto amata dal pubblico di “Amici” e non solo.

Ad annunciare il tour con il Balletto di Roma – che sarà nel capoluogo sardo il 13 e il 14 dicembre – era stata proprio Maria De Filippi, dopo l’eliminazione della giovane promessa della danza classica nella quinta puntata del serale targato Mediaset.

L’artista, formatasi in Francia, all’École de danse dell’Opera di Parigi, dove ha esordito come solista a soli 17 anni, per trasferirsi poi in Canada, dove si è confrontata anche con il contemporaneo e il Gaga Movement, interpreterà l’eroina shakespeariana di Fabrizio Monteverde in una nuova veste: quella di una giovane ribelle nel Sud Italia del secondo dopoguerra.

