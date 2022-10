Multa da 3mila euro per due commercianti per la vendita di gambero rosso, in violazione delle norme in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Nella giornata di ieri la Guardia Costiera ha sequestrato centodieci nasse irregolari nei fondali del Golfo di Cagliari, segnalate oltretutto con un sistema rischioso per la navigazione.

Le attrezzature da pesca abusive venivano utilizzate come trappole perpesci, crostacei e molluschi.

Le attività della Capitaneria si son svolte anche a terra, dove il personale del Centro controllo pesca ha ispezionato un mercato cagliaritano e proprio lì è scattato il sequestro di una partita di gambero rosso, in vendita sul bancone di due box senza alcuna tracciabilità e in un periodo nel quale la pesca è vietata e quindi anche la sua commercializzazione.

