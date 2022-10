Quella di ieri, nella Casa circondariale di Bancali a Sassari, è stata una serata di ordinaria follia. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: un detenuto ha aggresdito brutalmente un medico, reo di non avergli concesso il certificato medico che richiedeva.

Ricostruisce gli eventi Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del SAPPE: “Verso le 20.00, un detenuto lavorante è stato sottoposto a visita perché, a suo dire, non stava bene. Pretendeva che il medico gli giustificasse la sua assenza dal lavoro del mattino. Al diniego del medico, l’uomo gli si è scagliato contro con violenza. Solamente il tempestivo intervento del poliziotto lì presente ha evitato danni peggiori”

Il detenuto si trova nella sua cella e nessun provvedimento è stato preso in merito, a livello disciplinare e penale. Per questo il sindacato chiede interventi urgenti e strutturali che “restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. I numeri degli eventi critici accaduti nelle carceri italiane nel primo semestre del 2022 sono allucinanti”.

