Non accenna a migliorare la stagione dell’Olbia Calcio. I bianchi hanno perduto per 3-1 contro il Gubbio capolista: la partita si è decisa tutta nel primo tempo con gli ospiti in grado di segnare tre reti in quaranta minuti.

La formazione di mister Occhiuzzi si è presentata alla sfida con tante assenze, ma non ha dato la sensazione di poter veramente dare una scossa al proprio campionato. La difesa balla come sempre, in attacco il solo Ragatzu non può sobbarcarsi tutta la fase offensiva.

L’Olbia rimane così al penultimo posto in classifica nel campionato di serie C con 7 punti: la zona salvezza è distante quattro lunghezze.

