In Sardegna si registrano oggi 469 ulteriori casi confermati di positività al Covid, di cui 379 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2772 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 81 (-5). 7734 sono i casi di isolamento domiciliare (-35).

Si registra il decesso di una donna di 95 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

