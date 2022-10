Il Cagliari ha conquistato un punto nel confronto odierno contro la Reggina. Un passetto in avanti per gli uomini di Liverani che ora si trovano al decimo posto in classifica.

Per il tecnico ci sono stati dei passaggi positivi al netto delle assenze di Falco, Pavoletti e Mancosu. “Credo sia stata una buona partita, siamo passati in vantaggio e poi abbiamo subito il pareggio su un episodio. La squadra ha creato, non abbiamo mai smesso di giocare. Per poco non abbiamo segnato ancora. Siamo in crescita, la B è un campionato che in ogni gara porta delle difficoltà. Abbiamo giocato bene contro una squadra forte: la Reggina ha una rosa ben costruita”.



