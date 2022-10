Dany Cabras ha vinto la prima edizione di Generazione Lol, in streaming su Amazon Prime, a parimerito con lo sfidante Mario Terrone in arte Ginnasio.

Il 28enne cagliaritano è tra i tiktoker più seguiti per i suoi video esilaranti con cui racconta la vita quotidiana nell’hinterland cagliaritano.

La sfida non è stata semplice: scaduto il tempo, cinque minuti esatti in cui i due finalisti sono rimasti impassibili senza accennare il benché minimo sorriso, è intervento il conduttore Lillo Petrolo per decretare la vittoria di entrambi.

Non male come inizio per il giovane tiktoker cagliaritano che ha iniziato a pubblicare i suoi video sui social un po’ per gioco.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it