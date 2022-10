Ancora una volta la Dinamo Sassari perde in volata con la Virtus Bologna. Così come era accaduto già in Supercoppa, i biancoblù offrono una grande prova ma poi subiscono la rimonta fino al 74-69 finale che sancisce la sconfitta.

Non bastano cuore, orgoglio e un grande primo tempo per i sassaresi. La Virtus è uscita alla distanza con un super Cordinier e ha controllato la rimonta, dopo aver caricato di falli la compagine biancoblù.

Da segnalare nella Dinamo, la grandissima prova di Ousmane Diop con 16 punti e 8 rimbalzi.

