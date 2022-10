Grave incidente nella serata di sabato 29 ottobre nel Quartiere del Sole a Cagliari. Una Ford Focus, condotta da un anziano di 87 anni, è venuta a contatto con una Fiat Punto e si è ribaltata.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre l’uomo dall’abitacolo e del 118 per trasportare il ferito in codice rosso presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Monserrato. L’anziano non sarebbe in pericolo di vita.

Conducente e passeggero del secondo veicolo sono fortunatamente rimasti illesi.

La Polizia Locale di Cagliari ha effettuato i rilievi ed è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

