I vigili del fuoco di Cagliari sono dovuti intervenire intorno alle 2:30 della notte, in via Contivecchi a Cagliari, per un incendio che ha coinvolto sei autofurgoni in sosta.

I veicoli erano parcheggiati all’interno di un piazzale appartenente ad un piccolo complesso di alcune attività commerciali.

I vigili hanno dovuto operare per ore, fino all’alba, col supporto di due autobotti per spegnere le fiamme che si stavano propagando verso altri veicoli in sosta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e dì messa in sicurezza dell’area i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it