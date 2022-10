Un pomeriggio stregato al tiro condanna la Techfind San Salvatore, superata in casa dalla Omeps Afora Givova Battipaglia nel quarto turno del campionato di A2 Femminile.

Il punteggio finale recita 59-50 in favore delle ospiti, abili a condurre per larghi tratti del match respingendo i ripetuti assalti delle selargine, che non sono riuscite a dar seguito a un ottimo terzo quarto e hanno dovuto così incassare il terzo stop stagionale.

Top scorer Aispurua con 14 punti e 10 rimbalzi, ma sono arrivate buone risposte anche da Granzotto (13) e Pandori, tra le ultime ad arrendersi.

“Nel finale abbiamo pagato lo sforzo del terzo quarto – spiega il tecnico Simone Righi – 21 punti segnati nel primo tempo sono troppo pochi però, così come i soli 5 liberi realizzati su 15 tentativi. Il livello d’intensità proposto oggi non è stato sufficiente: con l’infortunio di Makurat è necessario che ogni giocatrice dia qualcosa in più. Cosa salvo? Sicuramente la reazione del terzo quarto, che dimostra la capacità di poter giocare alla pari con tutti. Non amo parlare dei singoli, ma è necessario che la squadra prenda spunto dall’energia di Pandori. Bisogna ripartire dalla voglia di andare oltre le difficoltà. Cercheremo di riprenderci la vittoria sul campo di Vigarano”.

