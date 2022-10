E sono due su due! L’Hermaea bissa il successo della prima giornata sul Club Italia e porta via il punteggio pieno anche dal campo della neopromossa Offanengo.

Affermazione in quattro set per il sestetto di Guadalupi (26-28; 25-21; 19-25; 23-25), che è riuscito a venire a capo di un avversario ostico al termineVittoria in quattro set al termine di una partita ostica e quasi sempre equilibrata di una sfida quasi sempre giocata sui binari dell’equilibrio.

In evidenza, in casa biancoblù, le due bande Bulaich e Miilen (rispettivamente 20 e 17 punti messi a terra).

Il successo consente alle aquile tavolarine di restare al comando del Girone A di Serie A2 a punteggio pieno in coabitazione con Cremona, Busto Arsizio, Brescia e Lecco.

“È stata una gara dura, proprio come ci aspettavamo – commenta coach Guadalupi – è positivo tornare a casa con il risultato pieno al termine di una gara che ci ha visti in difficoltà su più fronti. A momenti abbiamo faticato in ricezione contro un Offanengo coriaceo e ordinata. All’inizio la partita si era messa sul piano della velocità, e questo ci si stava ritorcendo contro. Pian piano siamo cresciuti diventando più concreti. Il risultato è sudato, e faccio i complimenti all’avversario. Noi abbiamo ancora tanto da lavorare, ma la partita di oggi ci darà numerosi spunti per capire come interpretare meglio le gare in funzione degli avversari”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it