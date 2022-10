I livelli di randagismo in Sardegna registrano numeri allarmanti e benché la predisposizione dei piani annuali di sterilizzazione dei cani ricoverati nei canili e dei gatti delle colonie avvenga sulla base delle risorse regionali destinate a tali attività, le risorse stanziate si sono, nel corso degli anni, progressivamente ridotte rendendo quasi inutile l’intervento: le sterilizzazioni non possono essere garantite costantemente nel corso di tutto l’anno.

“Molti enti del terzo settore che operano a tutela degli animali d’affezione hanno espresso importanti criticità che non aiutano certo la loro attività”, scrive in una nota Piero Comandini, consigliere regionale del Partito Democratico, primo firmatario dell’interrogazione rivolta all’assessore Nieddu.

“Tali attività peraltro, dovrebbero essere svolte per legge dagli Enti presenti sul territorio, e per questo dovrebbero essere agevolate nella loro opera di volontariato gratuito e disinteressato, infatti, le Organizzazioni di Volontariato, prosegue l’esponente PD, sono un patrimonio fondamentale e sono indispensabili, insostituibili e spesso sopperiscono, con la loro attività quotidiana, alle carenze delle amministrazioni pubbliche, invece si apprende che per quest’anno la procedura relativa all’erogazione del Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione per i volontari, non è stata prevista; i saldi per i contributi relativi al bando ATS ora ARES per la campagna di sterilizzazione dell’anno 2020 non sono sati ancora erogati, per non parlare del forte ritardo la pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo per la sterilizzazione dei cani padronali e dei gatti delle colonie feline, l’inerzia di ARES sta rischiando perfino di vanificare i risultati conseguiti con il precedente bando. Sarebbe opportuno, conclude l’esponente DEM, che l’assessore alla sanità verificasse queste carenze e adottasse ogni azione necessaria e idonea a garantire il giusto sostegno alle associazioni”.

