Dopo diversi anni di assenza tornano alla 124^ edizione di Fieracavalli, che avrà luogo a Verona dal 3 al 6 novembre, le razze asinine ed equine autoctone della Sardegna.

Le quattro aziende partecipanti, AgriMelis di Villaputzu (SU) , Asinamento di Berchidda (SS), Suella Antonio Luigi di Uta (SU) e la Soc.Agricola Depau Piras di Tertenia (NU) metteranno in mostra ben 12 esemplari: dal rarissimo Cavallo del Sarcidano, al “su molente” asino Sardo al particolare asino bianco dell’Asinara.

La partecipazione delle quattro aziende è resa possibile grazie al contributo che la Regione Sardegna – per il tramite dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura ed all’Agenzia Agris Sardegna – mette a disposizione degli allevatori che intendono essere presenti a vetrine internazionali come quella di Fieracavalli.

“Torniamo finalmente con le nostre razze autoctone a Fieracavalli – commenta Luciano Useli Bacchitta Presidente AARSardegna – grazie alla collaborazione con ANAREAI (Associazione Nazionale Allevatori delle Equine ed Asinine Italiane) ed il supporto fondamentale di AGRIS Sardegna che da quest’anno gestisce i finanziamenti legati alle mostre zootecniche. Come Associazione stiamo investendo nella valorizzazione delle quattro razze equine ed asinine autoctone, anche attraverso gli eventi fieristici come Fiercavalli, e stiamo già lavorando con il Comune di Ittireddu per l’organizzazione della seconda edizione della Mostra regionale dell’Asino Sardo”.

Fieracavalli, con 2.375 cavalli di 60 razze, 12 padiglioni da visitare, per un totale di 128mila metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni, tutto nel segno della sostenibilità, rappresenta una delle più grandi vetrine internazionali per il trade business del comparto, con tre aree commerciali dove espongono i migliori brand. Insieme a ICE-Agenzia, Veronafiere ha lavorato sull’attività di incoming per portare al salone buyer selezionati dai mercati target di Germania, Stati Uniti, Regno Unito, India, Indonesia, Libia, Tailandia, Tunisia, Marocco, Estonia e Lettonia.

