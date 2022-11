Terzo stop consecutivo in Fiba Champions League per la Dinamo Sassari. In terra francese, contro il Dijon, i biancoblù vengono sconfitti per 88-80 e ora il cammino per il passaggio del turno si fa veramente complicato.

Non ha giocato male la Dinamo, rispondendo colpo su colpo per quanto possibile con le ottime prestazioni di Onuaku e di Jones.

Ma le 21 palle perse e le basse percentuali al tiro dalla lunga distanza hanno pesato nel punteggio finale, coi francesi sempre avanti e con un buon margine, mantenuto poi fino alla fine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it