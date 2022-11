Tre feriti, tra cui una donna incinta che è stata trasportata in ospedale con l’elicottero del 118. E’ il bilancio di un terribile incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla Strada Statale 125, tra Arzachena e Palau. Le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco di Arzachena, sul posto insieme ai sanitari del 118, ha consentito di estrarre la donna dalle lamiere di una delle vetture coinvolte e di affidarla all’’elisoccorso con un altro ferito (il terzo è stato trasferito al pronto soccorso in ambulanza).

