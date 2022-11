L’atleta nuorese Gabriele Sechi lo scorso 29 ottobre, partecipando in Slovenia all’EuropeanCadetCup2022, ha conquistato un prestigiosissimo bronzo nella categoria -50 kg.

“A nome di tutta la città mi congratulo con Gabriele – scrive il sindaco di Nuoro Andrea Soddu -: i complimenti vanno anche alla realtà judoca della nostra città associazione Judo Progetto Farfalla Nuoro Team Banzai Cortina Roma per il brillante risultato conseguito, con l’augurio che la vittoria sia solo la prima di tante. Come amministrazione abbiamo sempre creduto che la crescita della città passi anche attraverso gli investimenti sullo sport e questi risultati non possono che confermare e rafforzare la nostra idea”.

