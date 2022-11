Tempi duri per i ciclisti cagliaritani. Da oggi a venerdì 4 novembre (dalle 7,30 alle 16,30 sarà temporaneamente chiuso il percorso ciclo-pedonale che dal Poetto porta a Via La Palma, attraverso il Parco di Molentargius. I lavori di manutenzione sono strettamente collegati a quelli per la realizzazione della rete di distribuzione delle acque depurate che vanno avanti da almeno due anni nel lungo-canale Terramaini.

“Inutile dire che vigileremo à scrive la Fiab Cagliari -. Troppe volte abbiamo assistito a cantieri che dovevano durare pochi giorni che sono durati un’eternità”.

