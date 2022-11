Il Comune di Cagliari si difende dopo che nei giorni scorsi i dipendenti erano stati presi di mira sui social network. In una nota diffusa alla stampa, l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Truzzu annuncia azioni legali contro gli autori degli insulti.

“Negli scorsi giorni, a seguito di interventi su alberature non ricadenti in aree di proprietà e di competenza del Comune di Cagliari, sono state diffuse, su alcuni social network, informazioni diffamatorie per l’onorabilità dei dipendenti comunali” si legge nella nota.

Quindi l’annuncio: “L’Amministrazione comunale avvierà e sosterrà, nelle sedi legali competenti, ogni azione necessaria per difendere il buon nome dei propri dipendenti“.

