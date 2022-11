51 navigator sardi rischiano di non vedere un roseo futuro lavorativo dopo la nota diffusa dal ministero del Lavoro, guidato ora dalla sarda Marina Calderone. Non dovrebbe esserci infatti nessuna proroga per i loro contratti, scaduti il 31 ottobre.

Per Desirè Manca, consigliera regionale del M5s, tutto questo è inaccettabile. E si scaglia contro la Regione Sardegna: “Se ci fosse stata la volontà politica, questo governo regionale avrebbe già provveduto a prorogare i contratti scaduti il 31 ottobre. Invece l’assessorato al Lavoro ha tergiversato. È grave che non intendano interessarsene“.

La Manca ha chiesto con urgenza la convocazione straordinaria della commissione Lavoro per affrontare il problema in modo adeguato. E punta il dito contro l’assessora Alessandra Zedda: “Preferisce liquidare l’argomento sostenendo di avere le mani legate anziché lottare affinché venga trovata una soluzione alternativa al licenziamento di questi lavoratori. La linea politica della maggioranza prevede che queste figure vengano spazzate via“.

