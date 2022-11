Sono dieci gli anni che il sostituto procuratore Gilberto Ganassi ha chiesto nei confronti di Giulio Collu, 46enne conosciuto col soprannome di “Hitler”. L’uomo è accusato di sequestro di persona, estorsione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’inchiesta nei suoi confronti era scattata perché Collu, sottoposto a reclusione domiciliare, incontrava abitualmente dei clienti in casa propria per spaccio di stupefacenti. In una di queste occasioni avrebbe pestato un ragazzo e preteso che gli desse più soldi di quanto pattuito.

Rischia tre anni di carcere anche Leyla Monni, una giovane accusata di aver attirato clienti in casa di Collu. La sentenza per entrambi arriverà il 16 novembre.

