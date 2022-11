Sono sette i nuovi indagati nell’inchiesta della Procura per il crollo all’Università di Cagliari nel polo di Sa Duchessa, in via Trentino, avvenuto alle 21,45 del 18 ottobre scorso. Si tratta di personale delle imprese che hanno eseguito i lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Nel registro degli indagati risultano già iscritti i vertici dell’Ateneo cagliaritano: il rettore Francesco Mola, il direttore generale dell’Ateneo Aldo Urru, la dirigente del settore investimenti, manutenzione immobili e impianti Antonella Sanna, e Agostino Zirulia del settore Investimenti e manutenzioni Edilizia e impianti.

Da quanto affermato da più parti, la struttura era stata recentemente sottoposta a lavori di consolidamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it