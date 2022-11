Continuano gli sbarchi clandestini nelle coste del Sud Sardegna. Questa mattina alle 6 i Carabinieri di Domus de Maria sono intervenuti a Chia, nella spiaggia di Su Giudeu, rintracciando 6 cittadini stranieri di asserita nazionalità tunisina, sesso maschile, tutti maggiorenni, apparentemente in buona salute. Gli immigrati erano sbarcati nell’isola su un natante di quattro metri sottoposto a sequestro. Poco dopo, a Domus de Maria, sulla strada provinciale, il personale del corpo della Polizia locale, ha rintracciato altri 6 stranieri, anch’essi di asserita nazionalità tunisina, sesso maschile, tutti maggiorenni e apparentemente in buona salute, giunti verosimilmente con un’altra imbarcazione, che però non è stata rinvenuta. I 12 cittadini stranieri sono stati accompagnati presso il Centro Accoglienza Monastir.

Anche ieri sono stati segnalati ulteriori due sbarchi. In serata a Sant’Anna Arresi, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di Carbonia, i carabinieri di Teulada hanno rintracciato in località Porto Pino dieci cittadini nordafricani, tutti maschi adulti di asserita nazionalità algerina, in apparenti buone condizioni di salute. Anch’essi sono stati trasportati a Monastir. Il natante non è stato rinvenuto. Nella mattinata di ieri, alle 8.15 circa, a Santa Margherita di Pula, i militari della locale Stazione unitamente al personale della Stazione di Sarroch sono intervenuti sulla spiaggia di Pinus Village ove hanno rintracciato 8 cittadini stranieri, di asserita nazionalità tunisina, sesso maschile, tutti maggiorenni, apparentemente in buona salute e rinvenivano un gommone, sottoposto a sequestro. Anche loro sono stati accompagnati presso il centro di accoglienza di Monastir.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it