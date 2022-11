Il caso più eclatante è avvenuto al Comune di Cagliari dove il costo dell’energia elettrica è raddoppiato nell’ultimo anno: contro i circa 3,5 milioni accantonati nel bilancio previsionale per coprire le spese annuali di illuminazione della città in realtà ne serviranno quasi 6. Un salasso.

Ma ormai tutti i Comuni sardi sono alla canna del gas per i rincari. Così gli amministratori locali riuniti nelle associazioni Anci, Asel, Aiccre e Cal, hanno chiesto questa mattina un incontro urgente in Consiglio regionale: per chiudere i bilanci di quest’anno ed evitare il default mancano circa 60 milioni di euro. In media 150mila euro per ciascuno dei 377 municipi sardi.

I sindaci chiedono che nella legge omnibus appena approvata dalla Giunta regionale siano presi provvedimenti per venire incontro alle amministrazioni locali, ma attendono anche un intervento anche a livello nazionale: l’Anci ha chiesto al Governo un miliardo di euro per tutti i Comuni italiani.

