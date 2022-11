Un razzo cinese rientrerà in maniera incontrollata sabato 5 novembre sulla Terra. Tra le traiettorie possibili, due si trovano in Sardegna.

Si tratta del razzo Lunga Marcia 5B, con una massa di circa 23 tonnellate, decollato il 31 ottobre scorso alle 8,38 italiane dalla stazione cinese Tiangong.

Ad ora non è possibile fare previsioni precise sul luogo esatto in cui andrà a cadere: si parla delle aree comprese tra i 42 gradi di latitudine nord e i 42 gradi di latitudine sud. Un ampio spazio che interessa anche la Sardegna: al momento la finestra temporale per il primo passaggio è alle 8,29, mentre la seconda alle 10.

A dare l’allerta è la Protezione civile regionale, che ha emanato un bollettino nella giornata di ieri. Ma gli stessi orari potrebbero anche essere anticipati, per questo nella serata di oggi potrebbe arrivare un aggiornamento su dati dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La Protezione civile regionale tiene a precisare che i casi reali di impatto sulla Terra sono molto rari, ma è bene seguire alcune indicazioni utili. Per prima cosa, è difficile che i frammenti del razzo facciano crollare gli edifici, quindi meglio restare al chiuso invece che in luoghi all’aperto. È preferibile stazionare nei piani più bassi, dato che i frammenti potrebbero perforare i tetti. I posti più sicuri all’interno degli stabili in muratura sono sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti, mentre negli edifici in cemento armato meglio mettersi vicino alle colonne o alle pareti. Infine, i frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all’impatto e contenere idrazina, una sostanza tossica, dunque si consiglia di non toccarli e tenersi a una distanza di almeno 20 metri, segnalandoli alle autorità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it