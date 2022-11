Ieri a Carbonia, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Sirai, dove erano stati ricoverati, a seguito di un incidente stradale, un 38enne bresciano di fatto domiciliato a Portoscuso e 36enne vicentino residente in Belgio, entrambi disoccupati.

Nel corso della nottata i due, in Piazza Rinascita, mentre attraversavano la strada sono stati investiti da una Dacia Duster, di proprietà e condotta da un 52enne del luogo, imprenditore incensurato che, in fase di svolta e in piena notte, non si era accorto della presenza dei due pedoni.

I due sono stati subito soccorsi dal conducente del mezzo che ha allertato telefonicamente il 118 per richiederne l’intervento. I contusi sono stati trasportati presso il citato ospedale per i previsti accertamenti sanitari, riportando solo lievi danni.

