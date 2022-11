Il giochino è stravecchio, ma efficace dal punto di vista della comunicazione. Giocare con le dimensioni dei caratteri per lanciare un messaggio che incuriosisce e non passa inosservato. E’ la trovata pubblicitaria di un pub cagliaritano del Corso Vittorio Emanuele che da qualche settimana, per attrarre clienti in mezzo agli altri tanti locali della movida cittadina, ha esposto un cartellone che sta facendo il giro del web.

“Se acquisti tre birre o tre panini non importa quale sia il tuo sesso otterrai gratis una birra o un panino a nostra scelta”, si legge nel cartellone. La pubblicità in sé riporta ai classici tre per due utilizzati nelle reclames sin dagli albori di Carosello. Peraltro, in perfetta coerenza con la cultura gender fluid la promozione non mette giustamente alcun limite alle preferenze sessuali degli avventori destinatari della vantaggiosa offerta.

Ma è attraverso il gioco delle dimensioni dei caratteri che viene astutamente lanciato in maniera non troppo subliminale il messaggio che salta agli occhi di chi vede il cartello da lontano (e scorge soltanto i caratteri più grandi). Un messaggio che evoca atmosfere più piccanti e boccaccesche, anni Ottanta, da film con Edwige Fenech, Bombolo e Alvaro Vitali. Sesso gratis: un evergreen senza frontiere.

“Questo è saper comunicare”, scrive su fb postando la foto del cartellone una utente che di comunicazione se ne intende, la giornalista cagliaritana Maria Paola Masala. (az)

