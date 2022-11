“Durante la settimana abbiamo lavorato bene e con intensità, ho visto voglia nei ragazzi. Il Sudtirol da quando ha cambiato allenatore ha fatto un ottimo percorso, per noi sarà un banco di prova importante. Dobbiamo provare a portarla a casa con intelligenza e qualità”.

Lo ha detto l’allenatore del Cagliari Fabio Liverani nella conferenza stampa alla vigilia di Sudtirol-Cagliari. “Vogliamo raccogliere di più – ha aggiunto Liverani -. Ad Ascoli ero soddisfatto della prestazione nei novanta minuti, ma ovviamente se abbiamo perso qualche problema c’è stato. Contro la Reggina abbiamo disputato un buon secondo tempo contro un avversario tosto, creando chance per vincerla. Ora pensiamo a domani”.

Quanto alla formazione il Mister rossoblù ha aggiunto: “Avere una rosa ampia è un vantaggio. Qui tutti si devono sentire titolari, devono sentire la responsabilità senza trasformarla però in paura. Non viviamo un momento entusiasmante ma non dobbiamo perdere certezze, continuando a lavorare per il bene di questa maglia e dei nostri tifosi. Anche a Bolzano il loro supporto non mancherà, il settore ospiti è già sold-out”.

