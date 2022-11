L’aeroporto di Cagliari avrà il primo volo intercontinentale verso Dubai.

Sul sito internet della compagnia low cost FlyDubai è già possibile prenotare il diretto tra lo scalo sardo e quello degli Emirati. Primo decollo previsto per il 22 giugno 2023 per 5 ore e 35 minuti di viaggio. Per il rientro invece bisogna calcolare 2 ore e mezzo in più.

I prezzi partono da circa 350 euro sola andata.

La compagnia, controllata dal governo di Dubai, ha iniziato a operare nel 2009 e oggi vola in più di 100 destinazioni.

All’attivo FlyDubai fa sapere di avere trasportato oltre 70 milioni di passeggeri che hanno scelto di volare con la low cost che è diventata così il secondo più grande vettore per numero di passeggeri che operano al di fuori dell’aeroporto internazionale di Dubai (DXB).

