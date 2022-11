Ha impallinato con un fucile un cane meticcio che si era introdotto nel suo terreno dopo essersi allontanato dal gregge di pecore che custodiva, il tutto sotto gli occhi del proprietario del gregge. Ieri ad Assemini i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi e maltrattamento di animali un 57enne del luogo, noto alle forze dell’ordine.

I militari erano intervenuti in località Pabaluas a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa di Cagliari via Nuoro. A seguito di una perquisizione compiuta nel capanno sito nel terreno del denunciato è stato rinvenuto il fucile semiautomatico con quale era stato esploso il colpo. Erano presenti anche una carabina ad aria compressa ed altre cartucce. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare come l’uomo fosse in possesso di un porto d’armi scaduto e che il luogo dove avrebbe dovuto tenere il fucile era diverso da quello del rinvenimento. Nell’abitazione dell’interessato è stata rinvenuta anche una pistola semiautomatica. Il cane ha riportato purtroppo lesioni all’addome e le sue condizioni sono da verificare. Le armi e le cartucce rinvenute sono state sottoposte a sequestro probatorio penale. Anche la Prefettura di Cagliari è stata interessata per gli aspetti di propria competenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it