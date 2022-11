Monte Urpinu è stato chiuso per il rischio di contagio da influenza aviaria. Così oltre 200 animali verranno abbattuti per evitare che il contagio possa propagarsi. Sul caso interviene Marcello Polastri, consigliere comunale di Cagliari.

“L’Aviaria continua a seminare le sue vittime e dal contagio, dai possibili focolai, vanno protetti animali e uomini, i nostri amici volatili e i cittadini” spiega in una nota Polastri.

Tra il 2020 e il 2021 sono stati tanti i Paesi europei colpiti da una contagiosissima epidemia di Influenza aviaria.

“Un plauso va al personale del Servizio Sanità Animale che è prontamente intervenuto in queste ore, su disposizione della ASL. Azione necessaria per evitare guai maggiori. Anche se rattrista e addolora veder morire gli animali da abbattere. Ma sarà un buon viatico per reintrodurli in futuro, da monitorare costantemente, proteggere e far avere sani all’insegna del loro sacrosanto benessere”.

