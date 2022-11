ln Emilia, la Techfind Selargius esprime una delle migliori prestazioni dall’inizio del campionato e vince in casa della Pallacanestro Vigarano per 68-59.

Dopo due quarti di sostanziale equilibrio, le sarde dimostrano di volere a tutti i costi i due punti con una grande prova corale nel terzo e soprattutto nel periodo finale. Per Vigarano è la prima sconfitta interna, per Selargius una vittoria che eleva il morale.

Il coach Simone Righi non nasconde la soddisfazione: “Sono molto contento. Che cuore queste ragazze, sono state fantastiche. Dopo l’intervallo hanno veramente gettato il cuore oltre l’ostacolo. Hanno recuperato dal – 15 giocando sia in attacco sia in difesa a livelli alti, facendo due quarti ai limiti della perfezione. Sono due punti molto pesanti che ci danno una grande boccata di ossigeno”.

