La Raimond Handball Sassari ha battuto Siracusa per 30-21 nella gara valevole per l’ottava giornata della Serie A Gold. Con i due punti conquistati, gli uomini di coach Passino salgono a quota tredici nella classifica e rimangono secondi.

La gara non è stata così semplice così come potrebbe sembrare alla lettura del risultato finale. Le due squadre hanno giocato punto a punto, coi sassaresi che si esaltano solo in avvio di ripresa.

A poco a poco la distanza si allarga: la Raimond gioca gli ultimi minuti col pensiero di mantenere il vantaggio e riesce a respingere tutti i tentativi di rimonta dei siciliani.

