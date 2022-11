Il Nucleo Motociclisti del Pronto Intervento del Corpo di Polizia Locale di Cagliari è intervenuto nei giorni scorsi in via Meilogu e Is Mirrionis per l’occupazione abusiva di due stabili.

Nel primo caso l’occupazione abusiva era di tre persone tutte residenti in Cagliari. Nella perquisizione è stato rinvenuto un sacchettino contenente sostanza stupefacente per un peso di circa 50 grammi. Tutti gli occupanti sono stati denunciato.

Nel secondo caso, una ragazza con figlio minore a seguito ha occupato un immobile abusivamente che è risultato non censito al catasto del Comune. L’occupante è stata denunciata alla Autorità Giudiziaria con relativa segnalazione alla Procura per i Minorenni.

In entrambi i casi, gli occupanti avevano allacciato in maniera fraudolenta la rete dell’Energia Elettrica.

