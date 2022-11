In occasione del 33esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, Gioventù Nazionale Cagliari scende in piazza per ricordare uno degli avvenimenti più rilevanti della storia contemporanea.

“Il crollo di quel muro ha rappresentato la fine di una divisione geografica e ideologica tra due mondi in netta contrapposizione tra loro – si legge in una nota del Coordinatore Cittadino di Gioventù Nazionale Renato Diana -. Quanto accaduto il 9 novembre 1989 ci insegna che con il dialogo e il rispetto reciproco si può oltrepassare qualsiasi ostacolo, compreso quel muro di odio e pregiudizio che separa fratelli e sorelle di un unico popolo. Oggi, in questa Piazza, quel muro verrà simbolicamente riabbattuto. Questa manifestazione pacifica è un messaggio per le nuove generazioni, affinché esse conservino i valori e coltivino le speranze degli uomini e delle donne che quel muro lo fecero crollare con le proprie mani”.

La manifestazione si terrà in Piazza 9 Novembre 1989, situata tra la via Cagna e via Malpighi, dalle 18 alle 19 mercoledì 9 novembre 2022.

