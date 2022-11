Un giovane algerino è stato fermato a Sassari dopo una serie prolungata di aggressioni. Ora si trova al carcere di Bancali.

Il giovane ha imperversato per la Sardegna aggredendo persone a caso, incontrata per strada o sul bus. L’ultimo caso in mattinata: alla stazione di Sassari ha prima schiaffeggiato un ragazzo di 22 anni, poi un anziano, e infine un altro giovane.

Dopo una serie di segnalazioni, l’algerino è stato fermato dalle forze dell’ordine e messo in cella.

