“Mancano ormai gli ultimi 20 metri per ripulire il margine dalle sterpaglie. E poi… speriamo che partano i lavori per la messa in sicurezza e la realizzazione della pista ciclo-pedonale fino a via Tramontana”. L’annuncio e le foto che testimoniano un progresso nei lavori per il completamento della pista ciclabile che da Pirri arriva al parco di Molentargius sono stati postati dalla Fiab Cagliari.

Il completamento della tratta – per il quale si dovrà sicuramente aspettare ancora parecchio – permetterebbe finalmente di collegare l’hinterland cagliaritano al compendio Molentargius Poetto evitando ai ciclisti di passare nel pericoloso marciapiede accanto all’asse mediano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it