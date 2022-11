Una donna di 88 anni è morta questa mattina sull’asse mediano a Cagliari. L’anziana – del 1934 – ha avuto un malore mentre stava guidando la sua Seicento ed ha poi tamponato un Suv all’altezza dello svincolo per via Jenner, in direzione Poetto. I medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare l’anziana, morta a causa del malore e non dell’incidente stradale.

Ovviamente il traffico all’ingresso di Cagliari è stato paralizzato da una lunghissima colonna di auto che va dalle porte del capoluogo fino al bivio di Sestu.

