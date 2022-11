Motivi personali. Non convincono nessuno le improvvise dimissioni della vicepresidente della Giunta regionale Alessandra Zedda, assessora al Lavoro, una delle rappresentanti più autorevoli e competenti dell’attuale esecutivo. La Zedda si è infatti dimessa pochi minuti fa con una lettera consegnata al presidente Christian Solinas.

Dietro le dimissioni dell’esponente di Forza Italia ci sarebbe una manovra di avvicinamento alle prossime elezioni regionali che potrebbero vedere una candidatura della Zedda. La responsabile del lavoro pare fosse comunque molto critica per l’attuale situazione di stallo della massima istituzione sarda.

Il nuovo terremoto porta a tre i posti vacanti in Giunta. Alessandra Zedda si aggiunge a Giorgio Todde, dimissionario dai Trasporti nei mesi scorsi, e Gianni Lampis che sta per lasciare l’Ambiente per dedicarsi alla Camera dei Deputati. Solinas aveva comunque già annunciato la volontà di azzerare completamente la Giunta. Cosa che potrebbe avvenire entro questa settimana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it