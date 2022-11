È balzata in tutte le cronache la calca di presenti a Mamoiada nella giornata di domenica scorsa in occasione della manifestazione culturale Autunno in Barbagia.

Già a partire da fine mattinata circolavano audio e foto nelle chat e nei social di code interminabili di auto a distanza di qualche chilometro prima dell’ingresso del paese. Non solo, anche i fortunati che son riusciti a “oltrepassare il confine” hanno dovuto attendere ore e ore prima di poter pranzare. C’è chi invece ha rinunciato del tutto preferendo una semplice bibita. Le strade erano stracolme di persone da ognidove e in alcuni casi si è temuto che la situazione potesse degenerare.

Per questo è dovuto interevenire anche il sindaco Luciano Barone: “Siamo al limite della capienza, non venite più”, aveva annunciato, scatenando l’ira di chi invece si trovava fuori dal paese o di chi, ancora, si era già messo in viaggio per assistere all’evento.

Una giornata da dimenticare per molti, un fatto su cui riflettere per altri che si sono chiesti: è questo il turismo che vogliamo per la Sardegna?

Tra questi ultimi anche gli ideatori del gruppo Facebook Gavoi low quality memes, che ha realizzato un divertente fumetto con due personaggi del noto cartone The Simpsons: il signor Smithers e Mr Burns. I due riflettono con un medico su quanto possa essere conveniente, in termini di sostenibilità a trecentosessanta gradi, “vivere di turismo”.

In particolare ci si riferisce a un tipo di turismo di massa, che non prevede alcun limite di accesso con tutte le conseguenze del caso. Scelta che era stata fatta invece un anno fa per via delle restrizioni anti-Covid, e che era stata fortemente criticata perché, si pensava, che avrebbe spinto tanti interessati a non partecipare all’evento per paura di non riuscire ad entrare nei luoghi d’interesse. D’altra parte però il provvedimento ha garantito che tutto venisse svolto in totale sicurezza.

Con il caso di Mamoiada torna l’incognita, ma questa volta il quesito si allarga a tutta la Sardegna.

