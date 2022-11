Le dimissioni dell’assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda ha scatenato un terremoto nella politica sarda. Tanto che si parla già di possibili candidature o di divorzi col centrodestra.

Alla notizia ha reagito anche il centrosinistra. La consigliera Laura Caddeo (Demos) ha commentato che “le dimissioni della Zedda certificano il fallimento della giunta di centrodestra e del presidente. Solinas è sempre più solo, una parte della sua maggioranza lo ha mollato. Per il bene dei sardi, è giusto che si dimetta anche lui”.

Anche il Partito Democratico ha tuonato contro la maggioranza regionale. “Se è vera l’insoddisfazione di Alessandra Zedda circa l’operato della Giunta e del presidente, queste dimissioni arrivano fuori tempo massimo vista la solerzia con la quale ha giustificato, in Giunta e in Aula, il suo presidente. Solinas prenda atto del disastro e segua la sua vice presidente, rassegnando le dimissioni per il bene della Sardegna”.



