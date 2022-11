Dopo il tragico crollo della villetta bifamiliare a Tiana, in provincia di Nuoro, dove hanno perso la vita i due coniugi Mariena Ibba e Guglielmo Zedda mentre dormivano nella loro camera da letto, sono iniziate le indagini per accertare le cause del cedimento.

Sul posto lavorano senza sosta i carabinieri della Compagnia di Tonara che, insieme ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro.

I genitori della donna, invece, Guglielmo Ibba, 90 anni ex maresciallo dei carabinieri, e Eugenia Madeddu, 83 anni insegnante in pensione, son stati recuperati vivi seppur gravemente feriti.

I sostituti procuratori di Oristano, Armando Mamone e Silvia Mascia, che sulla tragedia hanno aperto un’inchiesta al momento senza indagati, hanno posto sotto sequestro la struttura dove è avvenuto il crollo, in cui sono tornati stamattina i funzionari dei Vigili del fuoco per le prime verifiche tecniche e per la messa in sicurezza delle parti ancora pericolanti.

