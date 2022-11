Annullata la tappa di Autunno in Barbagia a Tiana, prevista per il prossimo weekend del 12 e 13 novembre. Lo fa sapere in una nota ufficiale l’amministrazione comunale in seguito al tragico evento in cui hanno perso la vita i due coniugi Marilena Ibba e Gugliemo Zedda.

“La comunità tianese è stata colpita da una immane tragedia”, scrivono dal Comune. “Si manifesta il profondo cordoglio dell’amministrazione e ritenendo di interpretare gli analoghi sentimenti dell’intera comunità, la manifestazione Cortes apertas prevista per i giorni 12 e 13 novembre è annullata”.

La notizia ha fatto subito il giro del web e c’è chi ha proposto di annullare anche la tappa di Nuoro, in quanto capoluogo di provincia in cui è avvenuto il fatto. “Dinanzi a questa tragedia che tocca il cuore di tutti i sardi (e non solo), sarebbe bello se questo fine settimana la manifestazione si fermasse anche a Nuoro, rinviando l’appuntamento ai giorni che verranno”, scrive l’amministratore della pagina L’Eco di Barbagia. “È tempo di silenzio e vicinanza alla famiglia colpita da questo dramma, in nome della fratellanza fra sardi”.

Non tutti però si son trovati d’accordo e anzi hanno fatto una controproposta: “Credo invece che la festa a Nuoro si debba fare, così si potrebbe approfittare dell’occasione per donare qualche euro a questa sfortunata famiglia”.

