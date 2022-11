Ricevere notifiche e comunicazioni da parte dell’Azienda sanitaria direttamente sul proprio cellulare e pagare tutte le prestazioni on line evitando file agli sportelli. Ares Sardegna, una tra le poche aziende sanitarie nazionali, ha ottenuto l’approvazione di due interventi tecnologici nell’ambito del Pnrr che l’Azienda realizzerà entro i prossimi mesi nell’ambito del progetto dell’Unione Europea NextGenerationEU – Investimento M1C1-1.4 per i “Servizi e cittadinanza digitale” per migliorare i processi di cura e l’accesso alle prestazioni sanitarie.

I cittadini sardi potranno usare a breve le nuove tecnologie per tutta una serie di attività nell’ambito delle prestazioni sanitarie grazie ad un finanziamento ad Ares Sardegna di 250mila euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il finanziamento rientra tra le attività del Dipartimento ICT di Ares Sardegna per la realizzazione dei numerosi progetti di sanità digitale (cartella clinica digitale, telemedicina, informatizzazione delle Centrali Operative Territoriali, ecc.) finanziati dal Pnrr e finalizzati a migliorare i processi di cura a vantaggio sia degli operatori sanitari che dei cittadini sardi.

In particolare, i progetti approvati saranno volti a favorire l’accessibilità ai servizi attraverso la completa digitalizzazione e semplificazione dei processi e riguarderanno la possibilità di ricevere notifiche su cellulare, tramite la App Io, relative a: comunicazioni nell’ambito delle procedure concorsuali e di selezione; disponibilità di nuovi documenti sanitari (referti, ricette, ecc.) sul Fascicolo Sanitario Elettronico; ricevute di registrazione delle istanze presentate al protocollo generale di Ares; debiti pendenti per pagamenti di prestazioni sanitarie.

Inoltre sarà estesa la possibilità di utilizzo della piattaforma Pago PA, già in uso per molte prestazioni, per il pagamento digitale direttamente da pc, tablet o cellulare di altri servizi erogati dalle Aziende Sanitarie della Sardegna.

