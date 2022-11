È spuntata tra i rovi del piazzale di fronte al municipio di Ozieri, durante la pulizia di sterpi ed erbacce, un’opera dell’artista Pinuccio Sciola.

La raffigurazione scolpita su pietra in bassorilievo risale agli anni ’70 e raffigura le madri e le vedove dei caduti in battaglia e gli orfani di guerra. L’opera fa parte di una collezione più ampia, una sorta di monumento ai caduti “diffuso”, dislocato in varie parti della Sardegna: da Tinnura, in provincia di Nuoro, a Muravera, nel sud dell’Isola.

