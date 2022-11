Due transenne per evitare di attraversare una parte del marciapiede di via Abruzzi, a Cagliari, in cui sembrerebbe essere “esploso” un tombino. Ne è conseguito che sono fuoriusciti anche i liquami provenienti dalle fogne sottostanti.

Cosa che non è stata gradita dai residenti dell’area sottoposti a odori nauseanti già da qualche giorno.

La denuncia è arrivata dall’attivista ambientalista Valerio Piga di Difensori della natura con tanto di foto che testimonia la situazione in cui versa il marciapiede.

