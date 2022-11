Due biglietti per Albano a tutti coloro che scelgono di donare il sangue. Le buone intenzioni dell’Avis provinciale di Sassari hanno preso una via inaspettata tra polemiche, perplessità e ilarità.

“Il sangue è vita e va donato gratuitamente. Spero solo che dopo questo non mettano anche i biglietti per Gigi D’Alessio”, ha detto ironicamente un donatore. Ma non è stato il solo. “Sarebbero molto meglio i classici gettoni per caffè e brioche. Dopo aver donato il sangue non si può rischiare il collasso ascoltando Albano”, ha aggiunto un altro.

L’iniziativa sassarese ha preso bonariamente spunto da quella di Olbia, che ha riscontrato un grande successo. Proprio in quell’occasione l’Avis aveva raccolto numerose donazioni per poter partecipare al concerto del Red Valley e di Elisa, entrambi svoltisi nel mese di agosto. Il risultato, però, non è stato lo stesso.

